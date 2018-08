Kreispolizeibehörde Herford / Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht

Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht

Herford - (mmb) Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1200 Euro verursachte am Freitag (17.08.2018) gegen 21.05h an der Kreuzung Waltgeristraße/ Werrestraße eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus Spenge, die mit ihrem Nissan auf den wartenden Volkswagen eines 38-Jährigen aus Herford auffuhr. Aufgrund einer deutlichen Alkoholisierung musste ihr jedoch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de