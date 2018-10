Kreispolizeibehörde Herford / Alleinunfall- 68-Jähriger leicht ...

Alleinunfall- 68-Jähriger leicht verletzt

Spenge - (hay) Am Mittwoch (24.10) gegen 15:35 Uhr ist es auf der Bielefelder Straße zu einem Alleinunfall gekommen. Ein 68-jähriger Fahrer fuhr mit einem BMW 320d in Richtung Spenge. Im Verlauf einer Linkskurve unmittelbar hinter dem Buchenweg verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, welches nach rechts von der Straße abkam und sich überschlug. Der Bielefelder wurde hierbei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Fahrzeug war komplett beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

