Kreispolizeibehörde Herford / Alleinunfall mit leichtem ...

Alleinunfall mit leichtem Personenschaden, BMW-Fahrer fährt in einen Straßengraben.

Vlotho-Exter, Detmolder Straße - Bro. Am Freitag, 17.08.2018, um 10:50 Uhr, ereignete sich in Vlotho-Exter ein Alleinunfall mit Personenschaden. Ein 23jähriger Fahrzeugführer aus Bad Oeynhausen befuhr mit seinem PKW BMW die Detmolder Straße aus Richtung Bad Oeynhausen in Richtung Vlotho-Exter. Infolge von Unachtsamkeit kam der BMW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der PKW wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

