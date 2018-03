Kreispolizeibehörde Herford / Auto schneidet Radfahrer und ...

Auto schneidet Radfahrer und flüchtet - 25-Jähriger verletzt sich leicht

Löhne - (hay) Am Freitag (16.3.) gegen 13:35 Uhr fuhr ein 25-jähriger Löhner mit seinem Fahrrad auf der Lange Straße aus Richtung Koblenzer Straße in Richtung Kreisverkehr zur Löhner Straße. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr überholte ihn ein silberner Audi A3 mit MI-Zulassung. Beim Einscheren schnitt das Auto die Fahrspur des Radfahrers, sodass dieser nach rechts lenken musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Es gab keine Kollision und keinen Sachschaden. Mögliche Zeugen oder der beteiligte Autofahrer werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford (hay) Steven Haydon Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de