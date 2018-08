Kreispolizeibehörde Herford / Autoaufbruch - Anwohner stört ...

Autoaufbruch - Anwohner stört unbekannten Täter

32051 Herford - (hay) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29.8.) wurde ein Unbekannter bei dem Aufbruch eines Autos in der Diebrocker Straße gestört. Gegen 01:35 Uhr beobachtete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen verdächtigen Mann, der ein vor dem Haus geparkten grauen Skoda Fabia Kombi gewaltsam öffnete und durchsuchte. Der Zeuge schlug gegen das Zimmerfenster, um den Einbrecher zu vertreiben. Der Beschuldigte erbeutete 50 Euro Bargeld aus einem Portemonnaie und floh in die gegenüberliegende Wohnsiedlung Richtung Wihmsfeld. Der flüchtige Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 25-30 Jahre alt, circa 180 cm groß, kurze bis mittellange Haare, sportliche Statur und trug eine Winterjacke mit Kapuze. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

