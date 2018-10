Kreispolizeibehörde Herford / Autofahrer übersieht Radfahrer

Autofahrer übersieht Radfahrer

Bünde - (sls) Ein 92-jähriger Mercedes-Fahrer aus Rödinghausen befuhr am Sonntagmittag (14.10.) gegen 12:00 Uhr die Holzhauser Straße in Bünde und beabsichtigte nach links in die Borriestraße einzubiegen. Hierbei übersah er den kreuzenden 62-jährigen Radfahrer aus Bünde. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt mit seinem Fahrrad auf der Borriestraße um diese über den Radweg neben der Fußgängerfurt zu überqueren und auf der Holzhauser Straße in Richtung Ennigloh weiterzufahren. Durch die Kollision wurde der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube geladen und stürzte dann zu Boden. Ein Rettungswagen verbrachte den schwerverletzten Radfahrer in ein örtliches Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden vom Unfallort abgeschleppt.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de