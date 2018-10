Kreispolizeibehörde Herford / Bedrohungslage - 67-Jähriger ...

Bedrohungslage - 67-Jähriger gefährlich unterwegs

Vlotho - (um) Gestern Abend in der Lange Straße, gegen 19:00 Uhr, bedrohte an seiner Wohnanschrift ein offensichtlich verwirrter Mann einen 51-Jährigen aus Vlotho mit einer Machete. Die hinzugerufene Polizei versuchte einen Gesprächsaufbau an dessen Wohnanschrift an der Lange Straße und konnte sogar in dessen Wohnung gelangen. Der 67-Jährige zog sich dabei in die verdunkelte Wohnung zurück und hielt den Polizeibeamten weitere Waffen vor. Ob des hohen Gefahrenpotenzials zog die Polizei Herford Spezialeinheiten aus Münster hinzu, welche den Mann in dessen extrem verunreinigter Wohnung überwältigen und festnehmen konnte. Ein vor Ort hinzu gerufener Notarzt übernahm die Versorgung des 67-Jährigen, der aufgrund seines Zustandes eingewiesen wurde. In der Wohnung sind mehrere Gegenstände aufgefunden worden, mit denen sich der Mann bewaffnet hatte. Es handelte sich um zu Waffen umgebaute Gartenwerkzeuge, mehrere Messer und ein Pistolennachbau.

