Kreispolizeibehörde Herford / Besonders schwerer Fall des ...

Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Versuchter Einbruch in Bankgebäude

32257 Bünde - (um) In der vergangenen Nacht brachen bisher unbekannte Täter ein Fenster an einem Gebäude eines Geldinstitutes an der Straße Am Strangbach auf. Der Einbruch wurde der Polizei gegen 01:38 Uhr bekannt. Eine Nahbereichsfahndung und Durchsuchung am Gebäude wenige Minuten später verlief ohne Erfolg. Die Täter hatten vermutlich von der eigentlichen Tatbegehung abgelassen und den Tatort fluchtartig verlassen. Der Schaden muss noch beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

