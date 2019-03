Kreispolizeibehörde Herford / Besonders schwerer Fall des ...

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Zweirädern - Enduromaschine Betamotor C2 vor Schule gestohlen - Nachtrag

Löhne - (kup) Das am Montag gestohlene auffällige rot-weiße Gelände-Mofa ist am gestrigen Dienstag (12.3.) nach Zeugenhinweisen aufgefunden worden. Das außergewöhnliche Gefährt konnte am Ende sogar an den Besitzer übergeben werden.

Bisherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4215871

