Kreispolizeibehörde Herford / Brandermittlungen - Großbrand ...

Brandermittlungen - Großbrand eines holzverarbeitenden Betriebes

32584 Löhne - (um) Die Ermittlungen zur Ursache nach dem Großbrand eines Betriebes an der Löhner Straße dauern weiterhin an. Am gestrigen Tage war es unmöglich den Brandort zu betreten, da noch Glutnester vorhanden waren und die Hitze es verhinderte. Am heutigen Vormittag war eine erste Besichtigung des Firmengeländes und der Gebäude durch die kriminalpolizeilichen Ermittler möglich. Der gesamte Komplex ist total beschädigt und es besteht Einsturzgefahr. Die Brandermittlungen gestalten sich daher in dem ehemals 1.000 qm großen Gebäude extrem schwierig. Die Brandstelle ist beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort ist abgesperrt. Ein Sachverständiger wird hinzugezogen, bevor eine Freigabe der Brandstelle erfolgen wird. Der Schaden des Gebäudes mit Büro- und Wohnräumen sowie Ausstellungsflächen und Werkstatträumen kann derzeit nicht beziffert werden.

Bisherige Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/3881910

