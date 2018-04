Kreispolizeibehörde Herford / Brandstiftung - Bus angezündet

Brandstiftung - Bus angezündet

32584 Löhne - (um) In der letzten Nacht (23.04.), um 02:20Uhr, zündete ein bisher unbekannter Täter einen Bus am Friedhof in Mahnen an. Das große Fahrzeug war an der Straße Auf der Bülte geparkt. Nach mehreren lauten Knallgeräuschen nahmen Anwohner den in Brand stehenden Kraftomnibus wahr und alarmierten die Polizei und Feuerwehr. Die Brandermittlungen der Kriminalpolizei, die noch in der Nacht aufgenommen worden waren, ergaben eine vorsätzliche Inbrandsetzung des Fahrzeuges durch einen Brandstifter. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der Nacht Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe und Umgebung bemerkt? Ungewöhnliche Fahrzeuge, die vor bzw. nach der Tatzeit auf der Straße Auf der Bülte vor dem Parkplatz an der Kapelle wahrgenommen worden sind, interessieren dabei die Ermittler. Ebenso Personen oder Fahrzeuge an den Straßen um den Friedhof Schierholzstraße und an der Holtflage. Der Sachschaden beträgt mindestens 90.000.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

