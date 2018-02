Kreispolizeibehörde Herford / Couragierter Zeuge trennt ...

Couragierter Zeuge trennt Streitparteien und wird schwer verletzt

Herford - (mmb) Zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen Tatverdächtigen und seiner 18-jährigen Freundin kam es am Montag (19.02.2018) um 17.30h auf der bahnhofsnahen Niederstraße. Ein 43-jähriger Radfahrer, der auf die Situation aufmerksam wurde und sich trennend zwischen die Streitparteien stellte, wurde daraufhin vom Tatverdächtigen durch Schläge und Tritte angegriffen. Als weitere Zeugen aufmerksam wurden, entfernten sich die Streitparteien und ein weiterer Begleiter vom Tatort. Der Geschädigte musste mit schweren Verletzungen einer Klinik in Bielefeld zugeführt werden. Der Tatverdächtige und seine Begleiter konnten nach Zeugenhinweisen im Rahmen der Fahndung auf der Diebrocker Straße angetroffen und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

