Kreispolizeibehörde Herford / Diebstahl Anhänger vom ...

Diebstahl Anhänger vom Firmengelände entwendet

Kirchlengern - (sls) In der Zeit von Mittwochabend (18.04.) bis Donnerstagmorgen (19.04.) entwendeten unbekannte Täter einen orange farbigen, hochwertigen Anhänger der Marke Wiola. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Fahrzeug-Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen HF-OC88. Dieser stand auf dem Betriebsgelände einer Kfz-Firma an der Alfred-Krupp-Straße in Kirchlengern. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen an die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-8880.

