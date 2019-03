Kreispolizeibehörde Herford / Diebstahl aus Kraftfahrzeugen ...

Diebstahl aus Kraftfahrzeugen Scheiben an drei Fahrzeugen eingeschlagen

Herford - (sls) In der Nacht zu Samstag (09.03.) wurden in der Zeit von 18:30 Uhr bis 06:00 Uhr drei Fahrzeuge im Bereich der Friedhofstraße in Herford beschädigt. Unbekannte Täter warfen mit Steinen die Fahrzeugscheibe eines LKW Ford in weiß ein. Nach dem gleichen Modus Operandi wurden bei ein PKW VW in weiß mit belgischen Kennzeichen und bei einem silberfarbenden BMW aus Bielefeld eine Scheibe eingeschlagen. Angaben zum möglichen Diebesgut können zur Zeit noch nicht gemacht werden. Wer Hinweise zum Diebstahl oder möglichen verdächtigen Personen geben kann, möge sich mit der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Telnr. 05221/888-0 in Verbindung setzen.

