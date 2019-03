Kreispolizeibehörde Herford / Diebstahl aus landwirtschaftlichem ...

Diebstahl aus landwirtschaftlichem Kraftfahrzeug - Täter stehlen spezielles GPS von Traktor

Rödinghausen - (um) In der Nacht von Sonntag auf Montag (25.03.) stahlen bislang unbekannte Täter an einem Hof am Darnauer Weg in Bruchmühlen aus einem Traktor ein GPS Gerät. Das 5.000.- Euro teure Empfangsgerät der Marke StarFire war im Führerhaus eines John Deere Traktor verbaut. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

