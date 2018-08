Kreispolizeibehörde Herford / Diebstahl eines weißen ...

Diebstahl eines weißen Renault-Klein-LKW

Vlotho - (ms) Am Samstag in der Zeit von 03.30 - 11.00 Uhr wurde in Vlotho an der Herforder Str. ein weißer Klein-LKW Marke Traffic mit den amtlichen Kennzeichen HF-RE 2011 entwendet. Auffällig ist die neongelbe seitliche Aufschrift einer Fliesenbaufirma aus Vlotho. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

