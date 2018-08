Kreispolizeibehörde Herford / Diebstahl hochwertiger ...

Diebstahl hochwertiger elektronischer Gegenstände

Bünde - (sls) Am 25.08.2018 gegen 12:20 parkte der Geschädigte seinen Pkw VW Golf vor der Wohnanschrift an der Straße Am Brandbach in Bünde ab. Am darauffolgenden Morgen (26.08.) stellte er fest, dass aus dem Fahrzeug hochwertige elektronische Geräte entwendet wurden. Hierbei handelt es sich um einen Gasdetektor (sog. Leckageschnüffler), ein Laptop, einen digitalen Messschieber, einen Koffer mit Zubehör für Abgastestungen und eine Geldbörse. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 05221/888-0 bei der Kreispolizeibehörde Herford / Direktion Kriminalität zu melden.

