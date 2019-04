Kreispolizeibehörde Herford / Diebstahl - Trekkingrad Bulls aus ...

Diebstahl - Trekkingrad Bulls aus Fahrradkeller gestohlen

Enger - (kup) Bereits am Freitag (29.3.), in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 13:10 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Mountainbike aus dem Fahrradkeller einer Schule an der Tiefenbruchstraße. Ein 17-jähriger Schüler hatte sein Rad der Marke Bulls am frühen Morgen im Keller abgeschlossen und abgestellt. Als er nach dem Unterricht zurückkam, war das weiße Mountainbike gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

