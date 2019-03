Kreispolizeibehörde Herford / Diebstahl von Reifen

Diebstahl von Reifen

Enger Sattelmeierstraße - Bro: Am Freitag, 08.03.2019, um 16:10 Uhr, kam es in Enger in der Sattelmeierstraße zu einem Reifendiebstahl. Bisher unbekannter Täter entwendete aus einer offenen Garage 4 Reifen, lud sie in einen silberfarbigen älteren Mercedes-Sprinter mit HER-Zulassung und entfernte sich in Richtung Tiefenbruchstraße. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Mercedes-Sprinter geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Herford Einsatzleitstelle Telefon: 05221 888 1222