Kreispolizeibehörde Herford / Diebstahl von Werkzeugen aus LKW

Herford - (ms) In der Zeit von Donnerstagabend, 20.00 Uhr, bis Samstagvormittag, 11.15 Uhr, wurde ein auf einem Privatgelände am Glockenweg abgestellter blauer Mercedes-LKW aufgebrochen. Nach ersten Feststellungen wurden zumindest mehrere Werkzeuge der Marke Hilti entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

