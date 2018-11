Kreispolizeibehörde Herford / Drei verletzte Personen nach ...

Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Herford - (mmb) Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Abbiegefehlers, der sich am Donnerstag (29.11.2018) an der Einmündung Auf der Freiheit/ Ecke Abteistraße ereignete. Eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Herford bog gegen 11:00 Uhr mit ihrem Opel nach links in die Abteistraße ein. Dabei kollidierte ihr PKW mit dem entgegenkommenden Nissan eines 63-Jährigen aus Herford. Neben den beiden Fahrzeugführern wurde auch ein ebenfalls aus Herford stammender, 18-jähriger Beifahrer im Opel verletzt. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Unfallaufnahme bis ca. 11:45h gesperrt.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de