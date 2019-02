Kreispolizeibehörde Herford / Ein alkoholisierter Fahrzeugführer ...

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab und prallt gegen geparkten Anhänger, 28000 Euro Sachschaden

Vlotho - (fl) Ein offenbar alkoholisierter 21-jähriger Bünder befuhr am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr die Weserstraße in Vlotho. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw Seat, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Sattelauflieger. Da Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen wurde, wurden ihm zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 28000 Euro.

