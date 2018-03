Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Container

Einbruch in Container

Kirchlengern - (mas) Heute (24.03.) gegen 00.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Container, welcher sich auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes in der Straße In der Mark befindet. Dieser Container wurde aufgrund von Umbaumaßnahmen des Marktes dort aufgestellt. Teile des Marktes wurden dorthin ausgelagert. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Tür des Containers auf und verschafften sich somit Zutritt. Aus dem Container wurden u.a. diverse Zigarettenschachteln entwendet. Weitere Angaben zum Diebesgut können zur Zeit noch nicht gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen.

