Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in ein Einfamilienhaus

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Spenge, Bussche-Münch-Straße - Bro. Am Freitag, 16.03.2018, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 19:30 Uhr, ereignete sich in Spenge in der Bussche-Münch-Straße ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter erlangten unberechtigt Zugang durch eine Kellertür in das Wohnhaus während der Abwesenheit des Eigentümers. Zum jetzigen Zeitpunkt kann zum Diebesgut noch keine genaue Angabe gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

