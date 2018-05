Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in ein Geschäft - Täter ...

Einbruch in ein Geschäft - Täter entwenden Bargeld

Herford - (hay) In der Zeit von Samstag (26.5.) gegen 16:30 Uhr und Montagmorgen gegen 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Bäckerstraße ein. Dabei beschädigten sie das Türschloss des Hintereingangs, zerstörten eine Innentür und drangen in ein Büro ein. Nachdem sie den Raum durchsuchten, entwendeten sie Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

