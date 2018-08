Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in ein im Umbau ...

Einbruch in ein im Umbau befindliches Cafe

Enger - (ms) In der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Räume eines Cafes in der Kellerstraße ein, welches derzeit umgebaut wird. Aus den Räumen wurden neben Spirituosen noch Kaffee, Fleisch und Süßigkeiten entwendet. Hinweise auf die unbekannten Täter werden an die Direktion Kriminalität der KPB Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 erbeten.

