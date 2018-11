Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in ein Wohnhaus, Täter ...

Einbruch in ein Wohnhaus, Täter setzt bei seiner Flucht Pfefferspray ein.

Löhne, Frieweg - Bro: Am 23.11.2018, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich in Löhne im Frieweg ein Einbruch in ein Wohnhaus. Der im Nebengebäude anwesende 21jährige Sohn der Hauseigentümer hörte verdächtige Geräusche und begab sich in das Wohnhaus seiner Eltern. Dort überraschte er einen mit einer Sturmhaube maskierten Einbrecher. Um seine Flucht zu ermöglichen, sprühte der Einbrecher Pfefferspray in Richtung des jungen Mannes. Anschließend flüchtete der Einbrecher aus dem Haus. Täterbeschreibung: männlich, ca. 180 cm groß, dünn bis schmächtig, möglicherweise mit einer schwarzen Weste bekleidet. Zum Diebesgut können bisher noch keine genauen Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

