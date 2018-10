Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Enger - (mmb) Zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus am Rübenkamp kam es am Dienstag (02.10.2018) im Tagesverlauf. Nach Rückkehr stellten die Bewohner fest, dass unbekannte Täter von der rückwärtigen Gebäudeseite in das Haus eingedrungen und Bargeld sowie Wertgegenstände entwendet hatten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

