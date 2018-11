Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Löhne - (ms) In der Zeit von Freitagmorgen, 11.00 Uhr, bis Samstagmittag, 12.50 Uhr, wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Brunnenstr. in Löhne eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter drangen durch ein Fenster ins Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Nach ersten Feststellungen wurde Silberschmuck entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

