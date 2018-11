Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Spenge - (ms) Am Samstagabend gegen 18.10 Uhr wurden bislang unbekannte Täter durch den Eigentümer bei einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus am Holunderweg in Spenge gestört. Auf bisher unbekannte Weise gelangten die Täter ins Haus und durchwühlten diverse Räume und Behältnisse. Die Täter flüchteten durch den Garten. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos. Nach ersten Feststellungen wurde ein kleinerer Geldbetrag sowie Schmuck entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

