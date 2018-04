Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Kiosk im Bahnhofsgebäude

Einbruch in Kiosk im Bahnhofsgebäude

32257 Bünde - (tü) Am Donnerstag gegen 03.00 Uhr brachen drei unbekannte Täter in den Kiosk im Bahnhofsgebäude in Bünde ein und entwendeten eine noch unbekannte Menge Zigaretten. Die Höhe des Sachschadens liegt bei 550 Euro. Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

