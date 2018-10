Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Löhne - (sls) Am Samstag (13.10.) zwischen 10:00 Uhr und Mitternacht nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner, um in eine Erdgeschoßwohnung an der Straße Am Schling in Löhne einzudringen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten dadurch in das Innere der Wohnung. Hier wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Zu der möglichen Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Direktion Kriminaliät bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221-8880.

