Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Restaurant - ...

Einbruch in Restaurant - Unbekannte erbeuten Bargeld und Tabakwaren

32257 Bünde - (hay) In der Nacht von Montag auf Dienstag (28.8.) stiegen unbekannte Täter in ein Restaurant am Museumsplatz ein. Zunächst brachen sie die Tür für die Warenannahme auf und betraten das Gebäude. Anschließend hebelten sie einen Zigarettenautomaten im Keller auf und entwendeten das Bargeld und die Tabakwaren. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen bitte an die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford (hay) Steven Haydon Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de