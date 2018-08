Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Verbrauchermarkt - ...

Einbruch in Verbrauchermarkt - Täter entwenden Tabakwaren

Herford - (hay) Am Dienstagabend (14.8.) stiegen Unbekannte in einen Verbrauchermarkt an der Schwarzenmoorstraße ein und entwendeten Tabakwaren. Kurz vor Mitternacht hebelten sie ein Element der Glasschiebetür im Eingangsbereich auf, betraten das Gebäude und nahmen das Diebesgut im Kassenbereich an sich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. In unmittelbarer Tatortnähe beobachteten Zeugen einen dunklen Kombi, der mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 auf.

