Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in weiterführende Schule

Einbruch in weiterführende Schule

32052 Herford - (hay) Am Mittwoch (22.8.) ist der Polizei ein Einbruch in eine weiterführende Schule an der Salzufler Straße gemeldet worden. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Sekretariat auf, stiegen ein und durchsuchten den Raum. Angaben zum möglichen Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Der Tatzeitraum liegt in den Schulferien. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford (hay) Steven Haydon Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de