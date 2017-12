Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Wohnhaus am Heiligabend

Einbruch in Wohnhaus am Heiligabend

Bünde - (ms) Am Heiligabend in der Zeit von 14.45 - 20.15 Uhr brachen unbekannte Täter in Bünde in der Kastanienstr. in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Nachdem ein Fenster aufgebrochen wurde gelangten die Täter ins Hausinnere. Nach ersten Feststellungen wurden sämtliche Räume durchsucht und eine Schmuckschatulle mit Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

