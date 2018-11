Kreispolizeibehörde Herford / Einbruch in Wohnhaus- Täter ...

Einbruch in Wohnhaus- Täter entkommen unerkannt

Hiddenhausen - (mas) Am Samstag (10.11.), zwischen 13.30 - 18.55 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Herforder Straße. Der bzw. die zur Zeit noch unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Über mögliches Diebesgut können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.

