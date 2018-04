Kreispolizeibehörde Herford / Einbruchdiebstahl in Floristikgeschäft

Einbruchdiebstahl in Floristikgeschäft

Herford - (ms) In der Zeit von Freitagabend, 18.00 Uhr, bis Samstagmorgen, 09.00 Uhr, wurde in Herford in der Bäckerstr. in ein Floristikgeschäft eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen dazu eine Nebentür auf. Nach ersten Feststellungen wurde zumindest ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

