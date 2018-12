Kreispolizeibehörde Herford / Einbruchsversuche in Schule und ...

Einbruchsversuche in Schule und Sportlerheim, zwei Täter vorläufig festgenommen

Bünde - (fl) Am späten Freitagabend, gegen Mitternacht, beobachtete ein Zeuge, wie zwei männliche Personen versuchten, in eine Schule in der Waldstraße einzubrechen. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer mit Wohnsitz in Bünde konnten noch am Tatort durch die alarmierte Polizei gestellt und festgenommen werden. Sie wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ermittlungen ergaben, dass sie zuvor schon versucht hatten, in ein benachbartes Sportlerheim einzubrechen.

