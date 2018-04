Kreispolizeibehörde Herford / Enger, Kreisverkehr Bünder ...

Enger, Kreisverkehr Bünder Straße/Westfalenring/Minden-Weseler-Weg

Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Bro. Vermutlich in der Nacht vom 13.04 auf den 14.04.2018 ereignete sich in Enger ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Kraftfahrzeug in Enger den Westfalenring in Richtung Bünde. Am Kreisverkehr Bünder Straße/Westfalenring/Minden-Weseler-Weg kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 2500 Euro. Ohne ich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Fahrzeugteile vom verursachenden Fahrzeug und blauer Fahrzeuglack wurden sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen PKW der Marke Ford handeln. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen und seinen PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 888 0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Herford Einsatzleitstelle Telefon: 05221 888 1222