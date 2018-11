Kreispolizeibehörde Herford / erfolgloser Einbruch in Gärtnerei

erfolgloser Einbruch in Gärtnerei

Kirchlengern - (mmb) Misslungen ist am 01.11.2018 um 00:05 Uhr der Versuch, in ein Ladengeschäft am Friedhofsweg einzubrechen. Zwar gelang es, die Eingangstür des Geschäfts aufzubrechen - eine zusätzliche Sicherung verhinderte jedoch den Zutritt zum Gebäude, so dass der oder die Täter unerkannt ihr Vorhaben abbrechen mussten. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

