Kreispolizeibehörde Herford / Fahndung - Wer kann Hinweise auf ...

Fahndung - Wer kann Hinweise auf überregional tätigen Trickdieb geben ? - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho - (um) Mit einem Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld sucht die Polizei Herford nach einem überregional handelnden dringend tatverdächtigen Mann. In Form eines Trickdiebstahles gelang es zuletzt bisher unbekannten Tätern einer Geschädigten beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Kirchlengern am 28.06.2018 die Geldbörse zu stehlen. Der auf dem Foto abgebildete bärtige Mann konnte dann mit der EC-Karte mehrere Verfügungen von Bargeld am Geldautomat vornehmen. Der Schaden in dieser Tat beläuft sich auf fast dreitausend Euro. Es ist ihm darüber hinaus in mehreren weiteren Taten im Kreisgebiet ebenfalls eine Abhebung mit anderen entwendeten Karten gelungen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben zudem Taten aus zwei Nachbarkreisen in Ostwestfalen durch den gleichen Tatverdächtigen ermitteln können. Die Polizei bittet daher um Hinweise, die zur Identifizierung der Person führen könnten. Hinweise werden an das zuständige Kriminalkommissariat 2 in Bünde unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

