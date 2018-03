Kreispolizeibehörde Herford / Fahrradfahrer fährt Rentner an - ...

Fahrradfahrer fährt Rentner an - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford - (hay) Am Montag (19.3.) gegen 15:30 Uhr ging ein 71-jähriger Herforder auf dem Deichtorwall in Richtung Daniel-Pöppelmann-Haus. Kurz hinter der Einmündung zur Steinstraße spürte er von hinten einen heftigen Stoß und registrierte, dass ihn ein unbekannter Fahrradfahrer angefahren hatte. Beide Personen stürzten und verletzten sich leicht. Nach einem kurzen lauten verbalen Austausch ging der Rentner mit dem Hinweis, eine Polizeidienststelle aufsuchen zu wollen. Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Männliche Person, circa 20-30 Jahre alt, um die 180 cm groß, braunes Haar, westeuropäische Erscheinung und trug ein grünes Kapuzensweatshirt. Mögliche weitere Zeugen oder der beteiligte Radfahrer werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

