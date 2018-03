Kreispolizeibehörde Herford / Festnahme eines Tatverdächtigen

Festnahme eines Tatverdächtigen

32051 Herford - Am Montag, 12.03.18, gegen 01.35 Uhr, versuchten zwei Männer einen Zigarettenautomaten in der Amselstraße aufzubrechen. Eine aufmerksame Zeugin teilte mit, dass ein weiterer Mann "Schmiere" stehe. Die Tatverdächtigen hatten sich zwar beim Eintreffen der Polizei bereits entfernt, jedoch konnte ein 26-Jähriger Tatverdächtiger in Tatortnähe noch angetroffen und festgenommen werden. Seine beiden Komplizen sind noch flüchtig. Der 26-Jährige wurde nach der kriminalpolizeilichen Vernehmung entlassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Weitere Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de