Kreispolizeibehörde Herford / Firmeneinbruch mit hohem Beuteschaden

Firmeneinbruch mit hohem Beuteschaden

Bünde, Albert Schweitzer Straße - Bro. In der Nacht vom 22.03.2018 auf den 23.03.2018 ereignet sich in Bünde, Albert Schweitzer Straße, ein Einbruch in ein Firmenobjekt. Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zugang in das Gebäude und entwendeten diverse Maschinen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

