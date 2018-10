Kreispolizeibehörde Herford / Fußgängerin angefahren - ...

Fußgängerin angefahren - Mopedfahrer flüchtet

Kirchlengern - (hay) Auf der Oberbauerschafter Straße wurde eine 61-jährige Fußgängerin aus Kirchlengern angefahren und leicht verletzt. Am Dienstag (30.10.) gegen 17:30 Uhr ging die Frau mit ihren Hunden aus Richtung Wiesenkampstraße in Richtung Maienhaupt. Dabei trug sie eine Warnweste. Circa 100 Meter vor der Einmündung zu der Straße Maienhaupt hörte sie ein von hinten näherndes Moped. Plötzlich berührte das Zweirad die Geschädigte am Arm, die dann auf den Rücken stürzte. Der Kraftfahrer flüchtete, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Direktion Verkehr nimmt Hinweise möglicher Zeugen zu dem Unfallhergang oder dem Flüchtigen unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

