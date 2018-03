Kreispolizeibehörde Herford / Gefährlicher Eingriff in den ...

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr durch jugendliche Steinewerfer

Hiddenhausen - (fl) Am Freitagabend kam es im Bereich des Bahnhofes in Schweicheln zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Zwei Jugendliche nahmen Steine aus dem Gleisbett auf und bewarfen damit das Dach der Haltestelle und mehrere vorbeifahrende Züge. Ob es dabei zu Beschädigungen kam, steht bislang noch nicht fest. Die Jugendlichen konnten vor Ort festgenommen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

