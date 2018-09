Kreispolizeibehörde Herford / Geparkter Pkw beschädigt - ...

Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet

Spenge - (sls) Am Samstagabend (01.09.) in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug einen geparkten weißen Audi an der Ledeburstraße. Der beschädigte Audi stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand gegenüber der dortigen Sporthalle abgeparkt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden durch Kratzer vorne links in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de