Kreispolizeibehörde Herford / Geparktes Auto beschädigt - ...

Geparktes Auto beschädigt - Verursacher flüchtet

Bünde - (hay) Am Montag (11.6.) zwischen 07:00 Uhr und 16:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto einen geparkten blauen Peugeot auf dem Parkplatz des Rathauses an der Ortstraße. Der beschädigte Wagen stand ordnungsgemäß in einer Parkbox. Es entstand ein geschätzter Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des geparkten Autos in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

