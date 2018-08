Kreispolizeibehörde Herford / Gleitschirmflieger verunglückt

Gleitschirmflieger verunglückt

Enger - (mmb) Auf einem Acker am Feldweg in Enger verunglückte am Samstag (18.08.2018) gegen 12.50 Uhr ein Flugschüler aus Warendorf. Der 60-jährige Mann sollte mit seinem Fluggerät durch eine Winde auf die benötigte Flughöhe gebracht werden. Während des Starts kollabierte der Gleitschirm in einer Höhe von ca. 10 Metern mutmaßlich durch eine seitliche Windböe, woraufhin der Flugschüler zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde. Der Mann wurde durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 13 erstversorgt und anschließend einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt.

